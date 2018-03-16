Штутгарт переміг Фрайбург у матчі 27 туру Бундесліги

Штутгарт на виїзді переміг Фрайбург із різницею в один м'яч.

Нагадаємо, що Вердер переміг Кельн в останньому матчі 26 туру чемпіонату Німеччини.

Чемпіонат Німеччини

27 тур

16 березня

Фрайбург - Штутгарт 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 - 4 Гомес, 1:1 - 53 Петерсен, 1:2 - 75 Гомес

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