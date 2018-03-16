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14 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 23:23
Штутгарт переміг Фрайбург у матчі 27 туру Бундесліги
Штутгарт на виїзді переміг Фрайбург із різницею в один м'яч.
Нагадаємо, що Вердер переміг Кельн в останньому матчі 26 туру чемпіонату Німеччини.
Чемпіонат Німеччини
27 тур
16 березня
Фрайбург - Штутгарт 1:2 (0:1, 1:1)
Голи: 0:1 - 4 Гомес, 1:1 - 53 Петерсен, 1:2 - 75 Гомес
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій