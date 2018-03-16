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13 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 23:40
Монако здолало Лілль у матчі 30 туру чемпіонату Франції
У єдиному матчі дня Ліги 1 Монако вдома перемогло Лілль.
Нагадаємо, що перед цим ПСЖ переміг Анже.
Чемпіонат Франції
30 тур
16 березня
Монако - Лілль 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 0:1 - 16 Мотіба, 1:1 - 43 Лопеш, 2:1 - 61 Йоветич
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій