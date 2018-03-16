Монако здолало Лілль у матчі 30 туру чемпіонату Франції

У єдиному матчі дня Ліги 1 Монако вдома перемогло Лілль.

Нагадаємо, що перед цим ПСЖ переміг Анже.

Чемпіонат Франції

30 тур

16 березня

Монако - Лілль 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 - 16 Мотіба, 1:1 - 43 Лопеш, 2:1 - 61 Йоветич

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