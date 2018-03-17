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17.03.2018  10:22

Чорноморець - Сталь та Олімпік - Зірка. Де дивитися матчі 24-го туру Прем'єр-ліги

 

17 березня відбудеться два матчі 24-го туру першості Прем'єр-ліги України.

Так, в Одесі місцевий Чорноморець прийматиме Сталь, а у Києві донецький Олімпік зустрінеться із Зіркою з Кропивницького.

Прем'єр-ліга

24-й тур

17 березня

Чорноморець - Сталь

Одеса, стадіон Чорноморець, 14:00. 

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2. 

Олімпік - Зірка

Київ, стадіон імені Валерія Лобановського, 17:00.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2. 

Також матч можна подивитися за цим посиланням (увага - трансляція платна).

Нагадаємо, на перегляді в донецькому Олімпіку перебуває бразильський фланговий гравець.





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