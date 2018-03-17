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149 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 10:22
Чорноморець - Сталь та Олімпік - Зірка. Де дивитися матчі 24-го туру Прем'єр-ліги
17 березня відбудеться два матчі 24-го туру першості Прем'єр-ліги України.
Так, в Одесі місцевий Чорноморець прийматиме Сталь, а у Києві донецький Олімпік зустрінеться із Зіркою з Кропивницького.
Прем'єр-ліга
24-й тур
17 березня
Чорноморець - Сталь
Одеса, стадіон Чорноморець, 14:00.
Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2.
Олімпік - Зірка
Київ, стадіон імені Валерія Лобановського, 17:00.
Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2.
Також матч можна подивитися за цим посиланням (увага - трансляція платна).
Нагадаємо, на перегляді в донецькому Олімпіку перебуває бразильський фланговий гравець.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій