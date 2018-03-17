Проспав зупинку у поїзді: У Шальке згадали про кумедний епізод із Коноплянкою

У минулому сезоні, коли Євген Коноплянка лише розпочав виступи у Шальке, з ним стався кумедний епізод.

Про це згадав спортивний директор гельзенкірхенців Крістіан Гайдель.

За словами Гайделя, смішний момент стався восени 2016-го під час виїзду Шальке у Вольфсбург: невідомо чому, партнери не розбудили Коно у поїзді, на якому команда їхала на поєдинок.

"Перерахували гравців на платформі, немов у дитячому садку. Одного не дорахувалися ", - згадує Гайдель.

У підсумку українцю прийшлося добиратися на матч на таксі, пише RevierSport.

Зазначимо, що матч Вольфсбург - Шальке відбудеться у рамках 27-го туру нинішньої першості Бундесліги - 17 березня о 19:30.

Нагадаємо, Коноплянка отримав не дуже гарну пресу після матчу із Майнцом (1:0).

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Шальке спробує позбутися Коноплянки влітку.