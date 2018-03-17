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17.03.2018  14:31

Проспав зупинку у поїзді: У Шальке згадали про кумедний епізод із Коноплянкою

 

У минулому сезоні, коли Євген Коноплянка лише розпочав виступи у Шальке, з ним стався кумедний епізод. 

Про це згадав спортивний директор гельзенкірхенців Крістіан Гайдель. 

За словами Гайделя, смішний момент стався восени 2016-го під час виїзду Шальке у Вольфсбург: невідомо чому, партнери не розбудили Коно у поїзді, на якому команда їхала на поєдинок. 

"Перерахували гравців на платформі, немов у дитячому садку. Одного не дорахувалися ", - згадує Гайдель.

У підсумку українцю прийшлося добиратися на матч на таксі, пише RevierSport

Зазначимо, що матч Вольфсбург - Шальке відбудеться у рамках 27-го туру нинішньої першості Бундесліги - 17 березня о 19:30. 

Нагадаємо, Коноплянка отримав не дуже гарну пресу після матчу із Майнцом (1:0).

Також у  ЗМІ з'явилася інформація, що Шальке спробує позбутися Коноплянки влітку





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