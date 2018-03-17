Проспав зупинку у поїзді: У Шальке згадали про кумедний епізод із Коноплянкою
У минулому сезоні, коли Євген Коноплянка лише розпочав виступи у Шальке, з ним стався кумедний епізод.
Про це згадав спортивний директор гельзенкірхенців Крістіан Гайдель.
За словами Гайделя, смішний момент стався восени 2016-го під час виїзду Шальке у Вольфсбург: невідомо чому, партнери не розбудили Коно у поїзді, на якому команда їхала на поєдинок.
"Перерахували гравців на платформі, немов у дитячому садку. Одного не дорахувалися ", - згадує Гайдель.
У підсумку українцю прийшлося добиратися на матч на таксі, пише RevierSport.
Зазначимо, що матч Вольфсбург - Шальке відбудеться у рамках 27-го туру нинішньої першості Бундесліги - 17 березня о 19:30.
Нагадаємо, Коноплянка отримав не дуже гарну пресу після матчу із Майнцом (1:0).
Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Шальке спробує позбутися Коноплянки влітку.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій