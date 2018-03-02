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02.03.2018  12:59

Коноплянка може залишити Шальке: ЗМІ назвали причину

 Євген Коноплянка/ФК Шальке

Український півзахисник Шальке Євген Коноплянка може наприкінці сезону-2017/18 залишити команду Доменіко Тедеско.

Причину розставання українця із клубом із Гельзенкірхена може стати не лише невпевнена гра Коно у нинішньому сезоні.

За повідомленнями Revier Sport, Шальке спробує або продати українця, або віддати його в оренду - через високу зарплату. У Шальке Коно отримує 4 мільйони євро на рік, притому, що середній заробіток футболістів команди складає удвічі менше.

Як би там не було, але все буде залежати від того, яке місце займе Шальке у чемпіонаті Бундесліги, адже пряме потрапляння у Лігу чемпіонів принесе великий фінансовий прибуток клубу, пише XSport.

У сезоні-2017/18 Коно провів за Шальке 22 матчі, забивши у них 4 голи та віддавши 4 передачі. 

У матчі 24-го туру Шальке проти Байєра Коноплянка залишився у запасі, при цьому його команда перемогла.

Тоді як у попередньому турі Коноплянка переживав проблеми зі здоров'ям, тому й пропустив матч.




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