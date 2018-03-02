Коноплянка може залишити Шальке: ЗМІ назвали причину
|Євген Коноплянка/ФК Шальке
Український півзахисник Шальке Євген Коноплянка може наприкінці сезону-2017/18 залишити команду Доменіко Тедеско.
Причину розставання українця із клубом із Гельзенкірхена може стати не лише невпевнена гра Коно у нинішньому сезоні.
За повідомленнями Revier Sport, Шальке спробує або продати українця, або віддати його в оренду - через високу зарплату. У Шальке Коно отримує 4 мільйони євро на рік, притому, що середній заробіток футболістів команди складає удвічі менше.
Як би там не було, але все буде залежати від того, яке місце займе Шальке у чемпіонаті Бундесліги, адже пряме потрапляння у Лігу чемпіонів принесе великий фінансовий прибуток клубу, пише XSport.
У сезоні-2017/18 Коно провів за Шальке 22 матчі, забивши у них 4 голи та віддавши 4 передачі.
У матчі 24-го туру Шальке проти Байєра Коноплянка залишився у запасі, при цьому його команда перемогла.
Тоді як у попередньому турі Коноплянка переживав проблеми зі здоров'ям, тому й пропустив матч.
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій