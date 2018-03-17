Роналду: Ніхто не зрівняється зі мною, ніхто не стане Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Нападник Реала Кріштіану Роналду не надто скромно описав себе.

Про це він сказав у проморолику Nike.

"На самому початку я мріяв стати найкращим футболістом світу. Друзі дивилися на мене з таким виглядом: "Про що ти говориш?" Я грав заради задоволення, але в думках я знав, що у мене є потенціал, і я почав з Манчестера", - пригадав потругалець.

"Я не бачу багато людей з подібним моєму талантом, працездатністю і відданістю грі. Ніхто не зрівняється зі мною, ніхто не стане Кріштіану Роналду. Ти будеш собою, а я буду собою", - цитує Роналду Трибуна.

Нагадаємо, що Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.