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211 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 22:20
Роналду: Ніхто не зрівняється зі мною, ніхто не стане Кріштіану Роналду
|Кріштіану Роналду
Нападник Реала Кріштіану Роналду не надто скромно описав себе.
Про це він сказав у проморолику Nike.
"На самому початку я мріяв стати найкращим футболістом світу. Друзі дивилися на мене з таким виглядом: "Про що ти говориш?" Я грав заради задоволення, але в думках я знав, що у мене є потенціал, і я почав з Манчестера", - пригадав потругалець.
"Я не бачу багато людей з подібним моєму талантом, працездатністю і відданістю грі. Ніхто не зрівняється зі мною, ніхто не стане Кріштіану Роналду. Ти будеш собою, а я буду собою", - цитує Роналду Трибуна.
Нагадаємо, що Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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