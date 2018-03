Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів

Нападник Реала Кріштіану Роналду відкрив рахунок в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Португальський форвард, таким чином, забиває у восьмому поспіль матчі ЛЧ в поточному сезоні, і в дев'ятому, враховуючи фінал минулого сезону.

Cristiano Ronaldo becomes the 2nd player after Ruud van Nistelrooy (2002-2003) to scored in 9 consecutive #CL appearances. #UCL #PSGRM #HalaMadrid