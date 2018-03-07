Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів

Кріштіану Роналду

Нападник Реала Кріштіану Роналду відкрив рахунок в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Португальський форвард, таким чином, забиває у восьмому поспіль матчі ЛЧ в поточному сезоні, і в дев'ятому, враховуючи фінал минулого сезону.

Роналду став другим гравцем в історії турніру після Руда ван Ністелроя, кому вдалося забити в 9 матчах поспіль. Футболіст з Нідерландів відзначився подібним досягненням в сезоні-2002/03.

Раніше була інформація, що Роналду встановив новий рекорд у Лізі чемпіонів.