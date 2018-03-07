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478 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 00:04
Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів
|Кріштіану Роналду
Нападник Реала Кріштіану Роналду відкрив рахунок в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
Португальський форвард, таким чином, забиває у восьмому поспіль матчі ЛЧ в поточному сезоні, і в дев'ятому, враховуючи фінал минулого сезону.
Cristiano Ronaldo becomes the 2nd player after Ruud van Nistelrooy (2002-2003) to scored in 9 consecutive #CL appearances. #UCL #PSGRM #HalaMadrid— Gracenote Live (@GracenoteLive) 6 березня 2018 р.
Роналду став другим гравцем в історії турніру після Руда ван Ністелроя, кому вдалося забити в 9 матчах поспіль. Футболіст з Нідерландів відзначився подібним досягненням в сезоні-2002/03.
Раніше була інформація, що Роналду встановив новий рекорд у Лізі чемпіонів.
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