Шевченко відвідає матч Динамо – Ворскла

Андрій Шевченко

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко відвідає поєдинок 24 туру УПЛ Динамо – Ворскла, який пройде сьогодні у Києві.

Шевченко планує особисто переглянути гравців, які викликані у збірну України на товариські матчі проти Саудівської Аравії та Японії.

У складі Динамо таких одразу 8, а нападник Ворскли Юрій Коломоєць потрапив у резервний список, пише Команді 1.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко оголосив список із 25 футболістів, яких він викликав на товариські матчі.