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291 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 11:59
Шевченко відвідає матч Динамо – Ворскла
|Андрій Шевченко
Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко відвідає поєдинок 24 туру УПЛ Динамо – Ворскла, який пройде сьогодні у Києві.
Шевченко планує особисто переглянути гравців, які викликані у збірну України на товариські матчі проти Саудівської Аравії та Японії.
У складі Динамо таких одразу 8, а нападник Ворскли Юрій Коломоєць потрапив у резервний список, пише Команді 1.
Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко оголосив список із 25 футболістів, яких він викликав на товариські матчі.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій