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18.03.2018  13:59

Шахтар знайшов нового спортивного директора?

 

Донецький Шахтар зробив пропозицію скауту Бенфіки Жозе Боту стати спортивним директором клубу.

Про це повідомляє O Jogo.

Контракт Боту з португальським клубом закінчується цього літа.

У його запрошенні особисто зацікавлений головний тренер гірників Паулу Фонсека.

Сам Боту вважає пропозицію цікавою.

Боту працює в Бенфіці протягом 10 років.

В його обов'язки входить не тільки пошук і покупка гравців, але і їх продаж, пише Трибуна.

Нагадаємо, що в боротьбу за лідера гірників Фреда вступив ПСЖ.





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