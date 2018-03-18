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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
621 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 13:59
Шахтар знайшов нового спортивного директора?
Донецький Шахтар зробив пропозицію скауту Бенфіки Жозе Боту стати спортивним директором клубу.
Про це повідомляє O Jogo.
Контракт Боту з португальським клубом закінчується цього літа.
У його запрошенні особисто зацікавлений головний тренер гірників Паулу Фонсека.
Сам Боту вважає пропозицію цікавою.
Боту працює в Бенфіці протягом 10 років.
В його обов'язки входить не тільки пошук і покупка гравців, але і їх продаж, пише Трибуна.
Нагадаємо, що в боротьбу за лідера гірників Фреда вступив ПСЖ.
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