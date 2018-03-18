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128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 18:45
Ярмоленко близький до повернення в загальну групу
|Андрій Ярмоленко
Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко наступного тижня хоче почати тренування в загальній групі.
Ярмоленко вже приступив до пробіжок з м'ячем.
Є ймовірність, що після паузи на матчі збірних, українець вже зможе грати, пише "Команда №1".
Як відомо, Андрій не зіграє в товариських матчах збірної України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій