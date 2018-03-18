Ярмоленко близький до повернення в загальну групу

Андрій Ярмоленко

Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко наступного тижня хоче почати тренування в загальній групі.

Ярмоленко вже приступив до пробіжок з м'ячем.

Є ймовірність, що після паузи на матчі збірних, українець вже зможе грати, пише "Команда №1".

Як відомо, Андрій не зіграє в товариських матчах збірної України.