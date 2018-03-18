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374 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 22:30
Динамо переглядає екс-гравця Металіста і Дніпра
|Папа Гуйє
Екс-захисник Дніпра і Металіста Папа Гуйє не просто тренується з Динамо, а проходить перегляд.
Про це повідомили в ефірі програми Великий Футбол.
Як відомо, 33-річний Гуйє в 2017 році провів 9 матчів за Актобе.
Нагадаємо, що за останні чотири роки Динамо заробило на трансферах 70 мільйонів євро.
Додамо, що раніше Євгена Хачеріді відсторонили від тренувань з основою Динамо.
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