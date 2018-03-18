Динамо переглядає екс-гравця Металіста і Дніпра

Папа Гуйє

Екс-захисник Дніпра і Металіста Папа Гуйє не просто тренується з Динамо, а проходить перегляд.

Про це повідомили в ефірі програми Великий Футбол.

Як відомо, 33-річний Гуйє в 2017 році провів 9 матчів за Актобе.

Нагадаємо, що за останні чотири роки Динамо заробило на трансферах 70 мільйонів євро.

Додамо, що раніше Євгена .