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18.03.2018  22:30

Динамо переглядає екс-гравця Металіста і Дніпра

Папа Гуйє

Екс-захисник Дніпра і Металіста Папа Гуйє не просто тренується з Динамо, а проходить перегляд.

Про це повідомили в ефірі програми Великий Футбол.

Як відомо, 33-річний Гуйє в 2017 році провів 9 матчів за Актобе.

Нагадаємо, що за останні чотири роки Динамо заробило на трансферах 70 мільйонів євро.

Додамо, що раніше Євгена Хачеріді відсторонили від тренувань з основою Динамо.





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