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443 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 08:25
Роналду підкорилося ще одне цікаве досягнення
|Кріштіану Роналду
Форвард Реала Кріштіану Роналду в матчі чемпіонату Іспанії з Жироною забив чотири голи.
50 - Cristiano Ronaldo has scored his 50th hat-trick in all competitions (club + country). Beast. pic.twitter.com/l7xlOzEFfe— OptaJose (@OptaJose) 18 березня 2018 р.
Португалець оформив 50-й хет-трик в кар'єрі в іграх за клуби і збірну.
Як відомо, раніше Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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