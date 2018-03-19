Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
443 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
19.03.2018  08:25

Роналду підкорилося ще одне цікаве досягнення

Кріштіану Роналду

Форвард Реала Кріштіану Роналду в матчі чемпіонату Іспанії з Жироною забив чотири голи.

Португалець оформив 50-й хет-трик в кар'єрі в іграх за клуби і збірну.

Як відомо, раніше Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.





Читай також
Роналду: Ніхто не зрівняється зі мною, ніхто не стане Кріштіану Роналду
Роналду знову рятує вершкових: відео голів матчу Реал - Ейбар
Роналду став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
11:20
Футбол. Ще один бразилець Шахтаря заявив, що його не влаштовує рівень Прем'єр-ліги
10:57
Футбол. Стало відомо, хто замінить Ярмоленка в збірній
10:42
Теніс. Долгополов і Стаховський зберегли свої позиції в рейтингу ATP
10:21
Футбол. Суркіс прокоментував ситуацію з Хачеріді
09:57
Теніс. Костюк піднялась на 33 сходинки в рейтингу WTA
09:36
Футбол. У Чернігові виник скандал навколо платежу солідарності за трансфер Ярмоленка
09:26
Футбол. Півзахисник збірної України не хоче грати за Динамо і Шахтар
08:59
Футбол. Інтер зацікавився нападником Шахтаря
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!