Роналду підкорилося ще одне цікаве досягнення

Кріштіану Роналду

Форвард Реала Кріштіану Роналду в матчі чемпіонату Іспанії з Жироною забив чотири голи.

50 - Cristiano Ronaldo has scored his 50th hat-trick in all competitions (club + country). Beast. pic.twitter.com/l7xlOzEFfe — OptaJose (@OptaJose) 18 березня 2018 р.

Португалець оформив 50-й хет-трик в кар'єрі в іграх за клуби і збірну.

Як відомо, раніше Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.