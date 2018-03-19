Шевченко порадився з екс-тренером Динамо щодо збірної Саудівської Аравії
|Андрій Шевченко
Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко спілкувався з Сергієм Ребровим щодо збірної Саудівської Аравії.
Про це наставник синьо-жовтих повідомив журналістам footballhub.
"Наші суперники - дві команди, які потрапили на чемпіонат світу. У кожній є хороші гравці. Переглядали матчі Саудівської Аравії. Вона намагається контролювати м'яч і грати через короткі та середні передачі, є технічні гравці, намагаються пресингувати", - розповів тренер.
"У них зараз змінився тренер, який трохи підвищив інтенсивність у грі. Вони непогано зіграли попередні товариські матчі, тому суперник буде непростим", - вважає Шевченко.
"Я поспілкувався Ребровим на тему майбутнього матчу. Він дав нам певну інформацію", - поділився наставник збірної України.
Нагадаємо, що Аль-Ахлі Реброва здобув перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії.
Також повідомлялося, що частина гравців збірної після гри з Саудівською Аравією вирушить до молодіжки.
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