Стало відомо, яку суму Олімпік отримав від Слована за Моху

Моха

Чеський Слован заплатив за півзахисника донецького Олімпіка Моху 150 тисяч євро.

Про це повідомив президент донечан Владислав Гельзін.

"Сьогодні був платіж - 150 тисяч євро вони перевели на рахунок Олімпіка. Не скажу, що словаки пішли нам на зустріч. Швидше за все, Слован зрозумів, що все це може закінчитися Лозанною, де вони програють", - сказав функціонер.

"Не знаю, чи можна вітати нас із цим. Із можливого максимуму в цій ситуації ми взяли самий мінімум", - цитує Гельзіна спортарена.

Раніше повідомлялося, що Слован заплатить за Моху 250 тисяч євро.