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320 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 20:56
Стало відомо, яку суму Олімпік отримав від Слована за Моху
|Моха
Чеський Слован заплатив за півзахисника донецького Олімпіка Моху 150 тисяч євро.
Про це повідомив президент донечан Владислав Гельзін.
"Сьогодні був платіж - 150 тисяч євро вони перевели на рахунок Олімпіка. Не скажу, що словаки пішли нам на зустріч. Швидше за все, Слован зрозумів, що все це може закінчитися Лозанною, де вони програють", - сказав функціонер.
"Не знаю, чи можна вітати нас із цим. Із можливого максимуму в цій ситуації ми взяли самий мінімум", - цитує Гельзіна спортарена.
Раніше повідомлялося, що Слован заплатить за Моху 250 тисяч євро.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій