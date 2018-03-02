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02.03.2018  21:45

ФФУ підозрює Григорія Суркіса в розкраданні 2 млн євро

Григорій Суркіс

Федерація футболу України ініціювала розслідування щодо екс-очільника ФФУ Григорія Суркіса.

Про це повідомляє ProsportUA.

ФФУ з 2003 року планувала побудувати в селі Гореничі під Києвом навчально-тренувальну базу для національних збірних. На території близько 40 га повинні були звести манеж і більше десяти полів. У підсумку федерація не отримала право на володіння землею, і від ідеї відмовилися в 2010-му.

Суркіс очолював ФФУ з 2000 по 2012 роки, а першим віце-президентом був Олександр Бандурко. За час робіт в Гореничах витрачено два мільйони євро. Близько 350 000 тисяч євро витратили на купівлю квартир для Міністерства оборони (базу планували будувати на території колишньої військової частини).

2 мільйони євро - це платежі солідарності від УЄФА, перераховані українським клубам протягом чотирьох років (з сезону-2000/01 до сезону-2003/04). Ці кошти клуби нібито добровільно передали ФФУ на будівництво футбольної бази.

За розтрату грошей необхідно відзвітувати перед УЄФА, проте велика частина суми витрачена на роботи (кілька сотень метрів іржавого паркану) на ділянці, яка не належить федерації.

Нагадаємо, що коли президентом ФФУ був Суркіс, Динамо вирішувало будь-які питання.

Також була інформація, що Григорій Суркіс нахабно порушив правила дорожнього руху. ВІДЕО.




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