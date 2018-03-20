Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
246 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
20.03.2018  12:43

Яремчук залишить розташування збірної України

 Роман Яремчук (у жовтій формі)/ФК Гент

Новачок збірної України Роман Яремчук залишить розташування команди Андрія Шевченка у Харкові.

Додаткове обстеження футболіста підтвердило початковий діагноз, який нападнику поставили ще у бельгійському Генті після травми у матчі 11 березня. 

Нагадаємо, тоді у Яремчука діагностували ушкодження м'язу стегна. 

Таким чином, після обіду 20 березня Яремчук поїде із Харкова. 

Як повідомляє прес-служба збірної, Андрій Шевченко супроводив футболіста словами, що він розраховує на форварда у майбутньому. 

Нагадаємо, раніше Яремчук розповів, що збирається провести у розташуванні збірної декілька днів.

Також повідомлялося, що Яремчуку на відновлення необхідно 3 тижні.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
13:46
Футбол. Збірна України отримає підсилення з Туреччини
13:24
Футбол. Гравець Шахтаря дав прогноз на чемпіонську гонку із Динамо
12:59
Футбол. Молодіжка прибула у Словенію на контрольний поєдинок
12:43
Футбол. Яремчук залишить розташування збірної України
12:20
Футбол. Бразилець зі збірної України: З кожним приїздом у команду відчуваю себе краще
11:59
Футбол. Чернігівська Десна проведе матч Першої ліги у несподіваному місці
11:46
Футбол. Мама Криштіану Роналду відреагувала на критику сина. ФОТО
11:31
Футбол. Лідер Шахтаря: Динамівця Циганкова очікує велике майбутнє
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!