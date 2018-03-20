Яремчук залишить розташування збірної України

Роман Яремчук (у жовтій формі)/ФК Гент

Новачок збірної України Роман Яремчук залишить розташування команди Андрія Шевченка у Харкові.

Додаткове обстеження футболіста підтвердило початковий діагноз, який нападнику поставили ще у бельгійському Генті після травми у матчі 11 березня.

Нагадаємо, тоді у Яремчука діагностували ушкодження м'язу стегна.

Таким чином, після обіду 20 березня Яремчук поїде із Харкова.

Як повідомляє прес-служба збірної, Андрій Шевченко супроводив футболіста словами, що він розраховує на форварда у майбутньому.

Нагадаємо, раніше Яремчук розповів, що збирається провести у розташуванні збірної декілька днів.

Також повідомлялося, що Яремчуку на відновлення необхідно 3 тижні.