СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 12:43
Яремчук залишить розташування збірної України
|Роман Яремчук (у жовтій формі)/ФК Гент
Новачок збірної України Роман Яремчук залишить розташування команди Андрія Шевченка у Харкові.
Додаткове обстеження футболіста підтвердило початковий діагноз, який нападнику поставили ще у бельгійському Генті після травми у матчі 11 березня.
Нагадаємо, тоді у Яремчука діагностували ушкодження м'язу стегна.
Таким чином, після обіду 20 березня Яремчук поїде із Харкова.
Як повідомляє прес-служба збірної, Андрій Шевченко супроводив футболіста словами, що він розраховує на форварда у майбутньому.
Нагадаємо, раніше Яремчук розповів, що збирається провести у розташуванні збірної декілька днів.
Також повідомлялося, що Яремчуку на відновлення необхідно 3 тижні.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій