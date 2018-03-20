Фред розповів про амбітні наміри покращити свою кар'єру

Фред

Півзахисник донецького Шахтаря Фред дуже хоче грати в чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє ESPN.

"Я хочу грати в Англії, адже там зміг би продовжити свій прогрес. Ман Сіті - прекрасна команда, тому я був би радий виступати за неї. Взагалі, в Англії є дуже багато хороших команд - ті ж МЮ, Челсі, Арсенал. Це клуби з великими традиціями", - сказав бразилець.



"АПЛ - найкраща ліга у світі. Не сумніваюся, що я виріс би там у футбольному плані. Я хочу прогресувати, тому сподіваюся, що мій агент зробить усе можливе, щоб мій трансфер у клуб з АПЛ відбувся. Зараз я зосереджений на грі за Шахтар. Подивимося, що станеться влітку", - цитує Фреда sport.ua.

Раніше була інформація, що МЮ підпише Фреда за 40 мільйонів.