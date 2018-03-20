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115 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 17:16
Шевченко не довикликав Кучера
|Олександр Кучер
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не викликав до збірної гравця турецького Кайсеріспора Олександра Кучера.
Про це виданню sport.ua повідомив прес-аташе національної команди Олександр Гливинський.
Виявляється, Кайсеріспор помилився, опублікувавши у своєму твіттер-аккаунті інформацію про те, що Кучер приєднається до синьо-жовтих.
Нагадаємо, що Яремчук залишить розташування збірної України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій