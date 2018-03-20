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914 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 19:55
Шевченко прояснив долю Селезньова у збірній
|Євген Селезньов
Нападник Акхісар Беледієспора Євген Селезньов усе ще перебуває в полі зору тренерського штабу збірної.
Про це на прес-конференції сказав тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко.
"Селезньов стабільно забиває? До оформлення остаточного списку викликаних гравців я розмовляв з Євгеном. Так, він стабільно забиває, але мені хотілося б подивитися на молодих нападників: Артема Бесєдіна, Романа Яремчука. Селезньов - досвідчений гравець і залишається в нашій обоймі", - запевнив тренер.
Нагадаємо, що Шевченко не задоволений рівнем конкуренції в команді.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій