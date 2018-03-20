Шевченко прояснив долю Селезньова у збірній

Євген Селезньов

Нападник Акхісар Беледієспора Євген Селезньов усе ще перебуває в полі зору тренерського штабу збірної.

Про це на прес-конференції сказав тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко.

"Селезньов стабільно забиває? До оформлення остаточного списку викликаних гравців я розмовляв з Євгеном. Так, він стабільно забиває, але мені хотілося б подивитися на молодих нападників: Артема Бесєдіна, Романа Яремчука. Селезньов - досвідчений гравець і залишається в нашій обоймі", - запевнив тренер.

Нагадаємо, що Шевченко не задоволений рівнем конкуренції в команді.