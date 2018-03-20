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235 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 23:35
Уболівальники Бешикташа незадоволені грою екс-динамівця
|Домагой Віда
Фанати турецького Бешикташа не у захваті від гри колишнього гравця Динамо Домагоя Віди.
Про це повідомляє Aksam.
За інформацією видання, на хорвата покладено великі надії, які він поки що не виправдовує. У цьому сезоні за турецький клуб Віда провів 10 матчів, забив один гол і заробив дві жовті картки.
А три останніх матчі хорват провів на лаві запасних.
Нагадаємо, що в дебютному матчі ЛЧ за Бешикташ Віда отримав червону картку на 16 хвилині.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій