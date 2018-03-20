Уболівальники Бешикташа незадоволені грою екс-динамівця

Домагой Віда

Фанати турецького Бешикташа не у захваті від гри колишнього гравця Динамо Домагоя Віди.

Про це повідомляє Aksam.

За інформацією видання, на хорвата покладено великі надії, які він поки що не виправдовує. У цьому сезоні за турецький клуб Віда провів 10 матчів, забив один гол і заробив дві жовті картки.

А три останніх матчі хорват провів на лаві запасних.

Нагадаємо, що в дебютному матчі ЛЧ за Бешикташ Віда отримав червону картку на 16 хвилині.