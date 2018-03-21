Волинь підсилилася гравцем із досвідом виступів у Прем'єр-лізі

Сергій Петько/ФК Чорноморець

Волинь оформила трудові відносини із 24-річний захисником Сергієм Петько.

Футболіст, який раніше виступав за Чорноморець та Верес, а останнім клубом якого була одеська Жемчужина, успішно пройшов перегляд у розташуванні хрестоносців під час збору у Туреччині, пише СпортАрена.

Зазначимо, що у Прем'єр-лізі Петько провів 25 поєдинків.

Нагадаємо, що Волинь у зимову перерву підписала вже 22 футболіста. Зараз команда йде на передостанньому, 17-му місці у чемпіонаті Першої ліги.

Раніше була інформація, що Волинь підписала іранського півзахисника.