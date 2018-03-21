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259 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 16:34
Волинь підсилилася гравцем із досвідом виступів у Прем'єр-лізі
|Сергій Петько/ФК Чорноморець
Волинь оформила трудові відносини із 24-річний захисником Сергієм Петько.
Футболіст, який раніше виступав за Чорноморець та Верес, а останнім клубом якого була одеська Жемчужина, успішно пройшов перегляд у розташуванні хрестоносців під час збору у Туреччині, пише СпортАрена.
Зазначимо, що у Прем'єр-лізі Петько провів 25 поєдинків.
Нагадаємо, що Волинь у зимову перерву підписала вже 22 футболіста. Зараз команда йде на передостанньому, 17-му місці у чемпіонаті Першої ліги.
Раніше була інформація, що Волинь підписала іранського півзахисника.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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