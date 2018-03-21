Агент підтвердив інтерес Ювентуса до талановитого голкіпера Зорі

Андрій Лунін

Італійський гранд Ювентус справді цікавиться українським талантом Андрієм Луніним.

Про це у коментарі для Чемпіона розповів відомий агент Іраклій Хведеліані.

Хведеліані розповів, що інформація, яку поширили італійські ЗМІ, правдива, проте відмовився розкривати деталі переговорів.

Також, за словами агента, існує конкретний інтерес до українських футболістів з боку кількох клубів із провідних європейських чемпіонатів.

Нагадаємо, недавно з'явилася інформація, що Луніна переглядали скаути англійського Челсі.

Раніше повідомлялося, що Реал Сосьєдад більше не хоче підписувати Луніна.