СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
286 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 20:44
Агент підтвердив інтерес Ювентуса до талановитого голкіпера Зорі
|Андрій Лунін
Італійський гранд Ювентус справді цікавиться українським талантом Андрієм Луніним.
Про це у коментарі для Чемпіона розповів відомий агент Іраклій Хведеліані.
Хведеліані розповів, що інформація, яку поширили італійські ЗМІ, правдива, проте відмовився розкривати деталі переговорів.
Також, за словами агента, існує конкретний інтерес до українських футболістів з боку кількох клубів із провідних європейських чемпіонатів.
Нагадаємо, недавно з'явилася інформація, що Луніна переглядали скаути англійського Челсі.
Раніше повідомлялося, що Реал Сосьєдад більше не хоче підписувати Луніна.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій