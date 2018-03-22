Динамо чотири місяці не платило зарплату Гармашу перед продовженням контракту

Денис Гармаш

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш не отримував в клубі зарплату останні чотири місяці перед тим, як продовжив контракт.

Про це повідомив ведучий шоу ТаТоТаке Костянтин Андріюк.



Нагадаємо, що в кінці січня 27-річний хавбек підписав нову угоду з киянами до 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Динамо оштрафувало Гармаша після гри з Лаціо.

Також була інформація, що у Гармаша була пропозиція від солідного європейського клубу.