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1041 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 09:10
Динамо чотири місяці не платило зарплату Гармашу перед продовженням контракту
|Денис Гармаш
Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш не отримував в клубі зарплату останні чотири місяці перед тим, як продовжив контракт.
Про це повідомив ведучий шоу ТаТоТаке Костянтин Андріюк.
Нагадаємо, що в кінці січня 27-річний хавбек підписав нову угоду з киянами до 2022 року.
Раніше повідомлялося, що Динамо оштрафувало Гармаша після гри з Лаціо.
Також була інформація, що у Гармаша була пропозиція від солідного європейського клубу.
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