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681 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 22:33
Динамо оштрафовало Гармаша після гри з Лаціо
|Вилучення Гармаша
Київське Динамо наклало штраф на свого півзахисника за вилучення в кінці гри з Лаціо (2:2).
Про це повідомив ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов.
Розмір штрафу називають як "великий".
Нагадаємо, що пізніше Гармаш пояснив свою поведінку тим, що він не такий, як усі думають.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій