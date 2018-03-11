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11.03.2018  22:33

Динамо оштрафовало Гармаша після гри з Лаціо

Вилучення Гармаша

Київське Динамо наклало штраф на свого півзахисника за вилучення в кінці гри з Лаціо (2:2).

Про це повідомив ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов.

Розмір штрафу називають як "великий".

Нагадаємо, що пізніше Гармаш пояснив свою поведінку тим, що він не такий, як усі думають.





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