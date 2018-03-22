Челсі готовий купити гравця Інтера за 63 мільйони

Мауро Ікарді

Челсі веде пошуки нападника на заміну Альваро Мораті.

За інформацією журналіста TNT Sports і Agencia EFE Фернандо Сіса, лондонський клуб направив Інтеру пропозицію по трансферу Мауро Ікарді в розмірі 63 мільйонів євро.

Mauro Icardi recibió el primer ofrecimiento formal para dejar Inter: Chelsea dejó un piso de 63 millones de euros y sin techo para que el delantero argentino se mude a Londres... que dirá su representante Wanda Nara... sueña con Paris? — Fernando Czyz (@fczyz) 21 березня 2018 р.

Мауро Ікарді в цьому сезоні забив 22 голи в 24 матчах Серії А.

Раніше була інформація, що Челсі переглядає українського воротаря.