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129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 13:21
Челсі готовий купити гравця Інтера за 63 мільйони
|Мауро Ікарді
Челсі веде пошуки нападника на заміну Альваро Мораті.
За інформацією журналіста TNT Sports і Agencia EFE Фернандо Сіса, лондонський клуб направив Інтеру пропозицію по трансферу Мауро Ікарді в розмірі 63 мільйонів євро.
Mauro Icardi recibió el primer ofrecimiento formal para dejar Inter: Chelsea dejó un piso de 63 millones de euros y sin techo para que el delantero argentino se mude a Londres... que dirá su representante Wanda Nara... sueña con Paris?— Fernando Czyz (@fczyz) 21 березня 2018 р.
Мауро Ікарді в цьому сезоні забив 22 голи в 24 матчах Серії А.
Раніше була інформація, що Челсі переглядає українського воротаря.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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