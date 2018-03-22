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22.03.2018  13:21

Челсі готовий купити гравця Інтера за 63 мільйони

Мауро Ікарді

Челсі веде пошуки нападника на заміну Альваро Мораті.

За інформацією журналіста TNT Sports і Agencia EFE Фернандо Сіса, лондонський клуб направив Інтеру пропозицію по трансферу Мауро Ікарді в розмірі 63 мільйонів євро.

Мауро Ікарді в цьому сезоні забив 22 голи в 24 матчах Серії А.

Раніше була інформація, що Челсі переглядає українського воротаря.





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