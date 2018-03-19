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427 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 14:37
Челсі переглядає українського воротаря?
|Андрій Лунін
Скаут Челсі був присутній на одному з останніх матчів УПЛ за участю Зорі.
Представник лондонського клубу переглядав воротаря луганчан Андрія Луніна, пише Tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Луніним цікавиться Ред Булл Зальцбург, а також клуби з АПЛ і Серії А.
Під час зимового трансферного вікна із Зорею переговори по трансферу 19-річного голкіпера вів Реал Сосьєдад.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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