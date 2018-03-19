Челсі переглядає українського воротаря?

Андрій Лунін

Скаут Челсі був присутній на одному з останніх матчів УПЛ за участю Зорі.

Представник лондонського клубу переглядав воротаря луганчан Андрія Луніна, пише Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Луніним цікавиться Ред Булл Зальцбург, а також клуби з АПЛ і Серії А.

Під час зимового трансферного вікна із Зорею переговори по трансферу 19-річного голкіпера вів Реал Сосьєдад.