Шевченко: Я ухвалюю всі рішення, без моєї згоди нічого не робиться

Андрій Шевченко / ФФУ

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко самостійно керує тренувальним процесом команди.

Про це він заявив в інтерв'ю Українському інтересу.

"Я більше менеджер, ніж тренер? Мені навіть приємно чути це. Сьогодні терміни тренер і менеджер об'єднуються в одне. Коли так кажуть, мені роблять комплімент. Тому, спасибі", - сказав керманич.

"Комплімент у тому сенсі, що мене порівнюють з менеджером. Але всі тренування, програми і підготовча частина за мною. У мене є помічники, які дають мені інформацію, а потім я обираю рішення. Фінальну крапку ставлю я, без моєї згоди нічого не робиться", - запевнив Шевченко.

23 березня Україна зіграє товариський матч проти Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що Шевченко прояснив долю Селезньова у збірній.