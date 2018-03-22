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160 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 18:50
Збірна України провела перше тренування в Іспанії. ФОТО
|Фото - ФФУ
Національна збірна України провела перше тренування в іспанській Марбельї.
Заняття тривало приблизно півтори години. Після обіду та відпочинку Андрій Шевченко організує тактичне заняття.
Нагадаємо, що 23 березня о 21:00 Україна зіграє товариський матч проти збірної Саудівської Аравії.
Раніше повідомлялося, що Шевченко ухвалює всі рішення в збірній, без його згоди нічого не робиться.
Перше тренування🇺🇦 в Іспанїї!#МиЗбірна pic.twitter.com/jRXcijh9ab— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 22 марта 2018 г.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій