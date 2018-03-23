Начальник Шевченка розповів, як Україна має грати в контрольних матчах

Мирон Маркевич

Голова Комітету національних збірних Мирон Маркевич не радить Андрію Шевченку експерементувати в іграх з Саудівською Аравією та Японією.

Про це він сказав в ефірі Футбол 1.

"Усе-таки це два учасника чемпіонату світу, тому, напевно, нам треба очікувати, що збірна, щонайменше, покаже хороший футбол", - вважає фахівець.

"Я не думаю, що Шевченку варто експериментувати в цих матчах. Треба награвати склад, який гратиме постійно, тому що стабільність складу - це, напевно, запорука успіху", - додав Маркевич.

Нагадаємо, що Маркевич у захваті від молодого динамівця.