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173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 14:09
Начальник Шевченка розповів, як Україна має грати в контрольних матчах
|Мирон Маркевич
Голова Комітету національних збірних Мирон Маркевич не радить Андрію Шевченку експерементувати в іграх з Саудівською Аравією та Японією.
Про це він сказав в ефірі Футбол 1.
"Усе-таки це два учасника чемпіонату світу, тому, напевно, нам треба очікувати, що збірна, щонайменше, покаже хороший футбол", - вважає фахівець.
"Я не думаю, що Шевченку варто експериментувати в цих матчах. Треба награвати склад, який гратиме постійно, тому що стабільність складу - це, напевно, запорука успіху", - додав Маркевич.
Нагадаємо, що Маркевич у захваті від молодого динамівця.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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