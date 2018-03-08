Маркевич у захваті від молодого динамівця
|Мирон Маркевич
Голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич бачить потенціал у молодому гравці київського Динамо Вікторі Циганкові.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
"Якщо відштовхуватися від якості гри, ставлю, що Зоря буде 3-ю. Команда Вернидуба, як мені здається, діє з запасом, а підопічні Сачка йдуть на максимумі своїх можливостей. У другій шістці більш-менш комфортно почувається тільки Олімпік. Команда Санжара вже може готуватися до наступного чемпіонату", - вважає фахівець.
"Іншим колективам доведеться попітніти, щоб не опинитися на останньому місці або серед учасників перехідних матчів", - додав Маркевич.
"Серед вітчизняної молоді наразі поза конкуренцією Віктор Циганков. Дуже цікавий півзахисник, головне, щоб травми обходили стороною. Але взагалі в плані професійного зростання молоді зараз негусто", - зізнався екс-тренер.
Нагадаємо, що раніше Маркевич назвав Динамо ганебною командою.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій