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08.03.2018  16:42

Маркевич у захваті від молодого динамівця

Мирон Маркевич

Голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич бачить потенціал у молодому гравці київського Динамо Вікторі Циганкові.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

"Якщо відштовхуватися від якості гри, ставлю, що Зоря буде 3-ю. Команда Вернидуба, як мені здається, діє з запасом, а підопічні Сачка йдуть на максимумі своїх можливостей. У другій шістці більш-менш комфортно почувається тільки Олімпік. Команда Санжара вже може готуватися до наступного чемпіонату", - вважає фахівець.

"Іншим колективам доведеться попітніти, щоб не опинитися на останньому місці або серед учасників перехідних матчів", - додав Маркевич.

"Серед вітчизняної молоді наразі поза конкуренцією Віктор Циганков. Дуже цікавий півзахисник, головне, щоб травми обходили стороною. Але взагалі в плані професійного зростання молоді зараз негусто", - зізнався екс-тренер.

Нагадаємо, що раніше Маркевич назвав Динамо ганебною командою.





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