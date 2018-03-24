Стало відомо, що може завадити переходу Бейла із Реала в МЮ

Гарет Бейл (ліворуч)

Перехід форварда Реала Гарета Бейла до Манчестер Юнайтед може зірватися.

Так, Daily Mail вважає, що трансфер найдорожчого футболіста в історії Королівського клубу в МЮ є під загрозою зриву через взаємовідносини керманича англійського клубу Жозе Моурінью із захисником Люка Шоу.

Справа у тому, що агентство, яке представляє Шоу, займається справами Бейла. А на сьогоднішній день його менеджери незадоволені поведінкою Моурінью, тому й можуть відмовитися від варіанту із МЮ.

Нагадаємо, Бейл хоче залишити Реал через те, що отримує у команді Зінедіна Зідана мало ігрового часу.

Також повідомлялося, що Бейл у збірній Вельса побив рекорд знаменитого Іана Раша.