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254 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 19:54
Стало відомо, що може завадити переходу Бейла із Реала в МЮ
|Гарет Бейл (ліворуч)
Перехід форварда Реала Гарета Бейла до Манчестер Юнайтед може зірватися.
Так, Daily Mail вважає, що трансфер найдорожчого футболіста в історії Королівського клубу в МЮ є під загрозою зриву через взаємовідносини керманича англійського клубу Жозе Моурінью із захисником Люка Шоу.
Справа у тому, що агентство, яке представляє Шоу, займається справами Бейла. А на сьогоднішній день його менеджери незадоволені поведінкою Моурінью, тому й можуть відмовитися від варіанту із МЮ.
Нагадаємо, Бейл хоче залишити Реал через те, що отримує у команді Зінедіна Зідана мало ігрового часу.
Також повідомлялося, що Бейл у збірній Вельса побив рекорд знаменитого Іана Раша.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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