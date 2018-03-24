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125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 22:59
Оновлена Волинь здолала Нафтовик-Укрнафту. Матч 24-го туру Першої ліги
|Волинь обіграла Нафтовик-Укрнафту
Луцька Волинь обіграла охтирський Нафтовик-Укрнафту 1:0 у матчі 24-го туру чемпіонату Першої ліги.
Єдиний гол у матчі забив на початку гри Андрій Яковлєв.
Завдяки перемозі лучани піднялися на 14-е місце у турнірній таблиці.
Чемпіонат України-2017/18
Перша ліга
24-й тур
24 березня
Волинь - Нафтовик-Укрнафта - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 8 Яковлєв.
Зазначимо, що Волинь у зимову паузу підписала понад 22 футболіста.
Останнім підсиленням став прихід у команду 24-річного захисника Максима Петька.
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