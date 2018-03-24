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24.03.2018  22:59

Оновлена Волинь здолала Нафтовик-Укрнафту. Матч 24-го туру Першої ліги

 Волинь обіграла Нафтовик-Укрнафту

Луцька Волинь обіграла охтирський Нафтовик-Укрнафту 1:0 у матчі 24-го туру чемпіонату Першої ліги. 

Єдиний гол у матчі забив на початку гри Андрій Яковлєв. 

Завдяки перемозі лучани піднялися на 14-е місце у турнірній таблиці. 

Чемпіонат України-2017/18

Перша ліга

24-й тур

24 березня

Волинь - Нафтовик-Укрнафта - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 8 Яковлєв. 

Зазначимо, що Волинь у зимову паузу підписала понад 22 футболіста. 

Останнім підсиленням став прихід у команду 24-річного захисника Максима Петька.





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