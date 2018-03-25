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632 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 11:17
Тренер Боруссії Д: Фізичні кондиції Болта сильно відрізняються від футбольних
|Усей Болт / ФК Боруссія Д
Головний тренер Борусії Дортмунд Петер Штегер оцінив шанси ямайського спринтера Усейна Болта проявити себе на високому рівні у футболі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
"Хочу сказати, що Болт має фантастичну біографію, але при цьому залишається звичайним хлопцем. Боруссія вважає за честь працювати з ним. Усейн мріє про роботу в команді дуже високого рівня, адже на полі він демонструє, що отримує від гри задоволення", - сказав тренер.
"Якщо Болт справді хоче грати на високому рівні, то він повинен багато чого зробити. Його фізичні кондиції сильно відрізняються від футбольних", - підкреслив Штегер.
Нагадаємо, що Болт провів тренування з Боруссією Д: прокинув супернику між ніг і забив головою. ВІДЕО.
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