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26.03.2018  08:54

Селезньов про атмосферу в збірній: Раніше так не було

Євген Селезньов

Раніше в збірній України була краща атмосфера.

Про це розповів нападник Євген Селезньов в ефірі програми Моя Гра.

"Playstation? Я не любитель. Наприклад, раніше в збірній, коли Воронін ще там був, збиралися разом, спілкувалися, жартували. А зараз всі в кімнатах закриваються, граючи в Playstation", - сказав він.
 
"Свого часу Андрій Воронін не розмовляв би зі мною тиждень, якби я закрився в кімнаті замість того, щоб бути з усіма разом", - зазначив Селезньов.

Раніше була інформація, що Селезньов знає, чому Шевченко не викликав його у збірну України.





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