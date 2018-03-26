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1031 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 08:54
Селезньов про атмосферу в збірній: Раніше так не було
|Євген Селезньов
Раніше в збірній України була краща атмосфера.
Про це розповів нападник Євген Селезньов в ефірі програми Моя Гра.
"Playstation? Я не любитель. Наприклад, раніше в збірній, коли Воронін ще там був, збиралися разом, спілкувалися, жартували. А зараз всі в кімнатах закриваються, граючи в Playstation", - сказав він.
"Свого часу Андрій Воронін не розмовляв би зі мною тиждень, якби я закрився в кімнаті замість того, щоб бути з усіма разом", - зазначив Селезньов.
Раніше була інформація, що Селезньов знає, чому Шевченко не викликав його у збірну України.
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