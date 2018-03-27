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434 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 18:59
Ярмоленко і Безус відвідали матч збірної проти Японії
|Збірна України / ФФУ
Хавбек Боруссії Дортмунд Андрій Ярмоленко та півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус відвідали товариський матч збірної України проти Японії.
Про це стало відомо з інстаграм-акаунта Безуса, який виклав фото з трибун, на якому присутній сам Роман Безус і одноклубник Ярмоленка Сіндзі Кагава, який також пропустив цей матч.
|Безус і Кагава
Після матчу з'явилося загальне фото команди з роздягальні, на якому є і Ярмоленко.
Нагадаємо, Ярмоленко пропустив збір національної команди через травму.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій