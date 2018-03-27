Ярмоленко і Безус відвідали матч збірної проти Японії

Збірна України / ФФУ

Хавбек Боруссії Дортмунд Андрій Ярмоленко та півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус відвідали товариський матч збірної України проти Японії.

Про це стало відомо з інстаграм-акаунта Безуса, який виклав фото з трибун, на якому присутній сам Роман Безус і одноклубник Ярмоленка Сіндзі Кагава, який також пропустив цей матч.

Безус і Кагава

Після матчу з'явилося загальне фото команди з роздягальні, на якому є і Ярмоленко.

Нагадаємо, Ярмоленко пропустив збір національної команди через травму.