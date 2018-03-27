Функціонер ФФУ відповідатиме за трансфери в Динамо?

Євген Красніков

Євген Красніков відповідатиме за трансфери Динамо.

Про це повідомив журналіст Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

У київському Динамо - солідне менеджерське поповнення. За трансферну діяльність клубу відтепер відповідатиме гуру латиноамериканського ринку Євген Красніков. Подейкують, йому навіть дадуть офіційну посаду спортдира. В мене одразу запитання: Папа Гує - це буде перше підписання? — Igor Burbas (@iburbas) 27 березня 2018 р.

На даний момент Красніков працює в ФФУ в якості спортивного директора збірних, а також заступника голови комітету національних збірних.

Раніше стало відомо, що фахівець припиняє роботу з ФФУ, але сам він поки цю інформацію не підтверджує.