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528 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 21:53
Функціонер ФФУ відповідатиме за трансфери в Динамо?
|Євген Красніков
Євген Красніков відповідатиме за трансфери Динамо.
Про це повідомив журналіст Футбол 1/2 Ігор Бурбас.
У київському Динамо - солідне менеджерське поповнення. За трансферну діяльність клубу відтепер відповідатиме гуру латиноамериканського ринку Євген Красніков. Подейкують, йому навіть дадуть офіційну посаду спортдира. В мене одразу запитання: Папа Гує - це буде перше підписання?— Igor Burbas (@iburbas) 27 березня 2018 р.
На даний момент Красніков працює в ФФУ в якості спортивного директора збірних, а також заступника голови комітету національних збірних.
Раніше стало відомо, що фахівець припиняє роботу з ФФУ, але сам він поки цю інформацію не підтверджує.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій