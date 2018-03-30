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329 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 11:17
Манчестер Сіті віддасть Зінченка в оренду в наступному сезоні?
|Олександр Зінченко
Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко влітку може піти в оренду.
Про це інформує Manchester Evening News.
Наставник "містян" Хосеп Гвардіола наразі роздумує над таким варіантом, пише football24.ua.
Як відомо, раніше повідомлялося, що трансферна вартість Зінченка знову збільшилась.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій