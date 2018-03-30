Манчестер Сіті віддасть Зінченка в оренду в наступному сезоні?

Олександр Зінченко

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко влітку може піти в оренду.

Про це інформує Manchester Evening News.

Наставник "містян" Хосеп Гвардіола наразі роздумує над таким варіантом, пише football24.ua.

Як відомо, раніше повідомлялося, що трансферна вартість Зінченка знову збільшилась.