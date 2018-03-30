Чигринський залишиться в АЕКу ще на два роки

Грецький АЕК продовжив співробітництво із українським захисником Дмитром Чигринським.

31-річний гравець виступатиме в АЕКу до літа 2020 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Також нова угода передбачає можливість продовження контракту ще на рік.

Про підписання нового контракту між Чигринським та АЕКом повідомив й агент футболіста Олександр Панков.

Панков на своїй сторінці в Instagram написав, що угоду підписано за системою 2+1.

Нагадаємо, Чигринський виступає в АЕКу з літа 2016 року.

За два сезони український центрбек зіграв в 35 матчах за грецький клуб у всіх турнірах і забив 2 голи. Після 24 матчів Суперліги АЕК йде на 1-му місці з 54 очками, випереджаючи Олімпіакос на одне очко, маючи матч в запасі.

Раніше Панков повідомив, що Чигринський отримав хорошу пропозицію від клубу французької Ліги 1.