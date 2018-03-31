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430 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 19:49
Шахтар взяв зіркового новачка на матч проти Зорі
Форвард Шахтаря Оларенважу Кайоде полетів з командою в Запоріжжя на матч із Зорею.
Раніше Кайоде не потрапляв у заявку Шахтаря.
Среди игроков, готовящихся к матчу #ЗаряШахтер, впервые оказался Оларенважу Кайоде.https://t.co/n6l520bWyT pic.twitter.com/4mUyt4jgdb— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 31 березня 2018 р.
Також на гру полетіли:
Воротарі: Микита Шевченко, Андрій П'ятов;
Захисники: Богдан Бутко, Давід Хочолава, Іван Ордець, Додо, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;
Півзахисники: Тарас Степаненко, Фред, Алан Патрік, В'ячеслав Танковський, Дмитро Гречишкін, Дентіньо, Олександр Зубков, Марлос, Тайсон;
Нападники: Факундо Феррейра, Оларенважу Кайоде.
Як відомо, матч Зоря - Шахтар відбудеться 1-го квітня.
Раніше була інформація, що основний захисник Шахтаря не зіграє проти Зорі
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Шеф-редактор: Дмитро Копій