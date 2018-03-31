Шахтар взяв зіркового новачка на матч проти Зорі

Форвард Шахтаря Оларенважу Кайоде полетів з командою в Запоріжжя на матч із Зорею.

Раніше Кайоде не потрапляв у заявку Шахтаря.

Також на гру полетіли:

Воротарі: Микита Шевченко, Андрій П'ятов;

Захисники: Богдан Бутко, Давід Хочолава, Іван Ордець, Додо, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Фред, Алан Патрік, В'ячеслав Танковський, Дмитро Гречишкін, Дентіньо, Олександр Зубков, Марлос, Тайсон;

Нападники: Факундо Феррейра, Оларенважу Кайоде.

Як відомо, матч Зоря - Шахтар відбудеться 1-го квітня.

Раніше була інформація, що основний захисник Шахтаря не зіграє проти Зорі