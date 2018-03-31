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31.03.2018  21:12

Металіст і Дніпро-1 перемогли. Матчі 23-го туру Другої ліги

 

31-го березня відбулися поєдинки 23-го туру Другої ліги.

Як відомо, напередодні Дніпро здолав Суднобудівник.

Чемпіонат України

Друга ліга

23 тур

Група А

31 березня

Скала - Полісся 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 - Меркушов (23), 1:1 - Баранов (75)

Прикарпаття - Поділля 5:2 (1:1, 4:1)

Голи: 0:1 - Степаненко (33), 1:1 - Боришкевич (39), 2:1 - Дербах (46), 3:1 - Худобяк (56), 4:1 - Ковальчук (63), 4:2 - Маховка (72), 5:2 - Ковальчук (78)

Агробізнес - Нива-В 2:1 (0:0, 2:1)

Голи: 0:1 - Федосов (54), 1:1 - Кухарук (59), 2:1 - Груша (80)

Група Б

Дніпро-1 - Металург 3:0 (0:0, 3:0)

Голи: 1:0 - Супряга (41), 2:0 - Бровченко (57), 3:0 - Войцеховський (81)

Мир - Нікополь 0:0 (0:0, 0:0)

Енергія - Миколаїв-2 0:1 (0:1, 0:0)

Голи: 0:1 - Чаус (7)

Металіст 1925 - Інгулець-2 4:0 (3:0, 1:0)

Голи: 1:0 - Краєв (13), 2:0 - Синиця (22), 3:0 - Синиця (45+3), 4:0 - Стороженко (89)





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