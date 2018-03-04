Еспаньол уник поразки з Леванте, Барселона приймає Атлетико. Інші матчі 27 туру чемпіонату Іспанії

Леванте - Еспаньол / ФК Еспаньол

Еспаньол на виїзді в поєдинку з Леванте врятувався на останній хвилині матчі. За рахунку 1:0 перед фінальним свистком гол забив Баптістао.

Чемпіонат Іспанії

27 тур

4 березня

Леванте - Еспаньол 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 55 пенальті Моралес, 1:1 - 90 Баптістао

Барселона - Атлетико 17:15

Реал Сосьєдад - Алавес 19:30

Валенсія - Бетіс 21:45

Нагадаємо, що усі недільні матчі чемпіонату Італії перенесені через жахливу трагедію.