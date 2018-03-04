46 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.03.2018 14:58
Еспаньол уник поразки з Леванте, Барселона приймає Атлетико. Інші матчі 27 туру чемпіонату Іспанії
|Леванте - Еспаньол / ФК Еспаньол
Еспаньол на виїзді в поєдинку з Леванте врятувався на останній хвилині матчі. За рахунку 1:0 перед фінальним свистком гол забив Баптістао.
Чемпіонат Іспанії
27 тур
4 березня
Леванте - Еспаньол 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 1:0 - 55 пенальті Моралес, 1:1 - 90 Баптістао
🔊 FINAL del partit@LevanteUD 1-1 @RCDEspanyol #RCDE #LevanteEspanyol— RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 4 марта 2018 г.
Барселона - Атлетико 17:15
Реал Сосьєдад - Алавес 19:30
Валенсія - Бетіс 21:45
Нагадаємо, що усі недільні матчі чемпіонату Італії перенесені через жахливу трагедію.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій