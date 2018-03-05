141 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 14:56
Український захисник АЕКа знову травмувався
|Дмитро Чигринський
Напередодні грецький АЕК обіграв Паніоніос з рахунком 1:0.
У цьому матчі поза заявкою афінського клубу залишився український захисник Дмитро Чигринський.
Легіонер має проблеми зі зв'язкою лівого коліна. У найближчі кілька днів стане відомо, наскільки серйозна травма футболіста.
Очікується, що Чигринський буде готовий вже до матчу з ПАОКом, який відбудеться на наступних вихідних, пише matchday.ua.
Як відомо, раніше Чигринський дав пораду футболістам Динамо після матчу у Лізі Європи.
Читай також
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
21.02.2018
Футбол
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій