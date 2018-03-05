Український захисник АЕКа знову травмувався

Дмитро Чигринський

Напередодні грецький АЕК обіграв Паніоніос з рахунком 1:0.

У цьому матчі поза заявкою афінського клубу залишився український захисник Дмитро Чигринський.

Легіонер має проблеми зі зв'язкою лівого коліна. У найближчі кілька днів стане відомо, наскільки серйозна травма футболіста.

Очікується, що Чигринський буде готовий вже до матчу з ПАОКом, який відбудеться на наступних вихідних, пише matchday.ua.

Як відомо, раніше Чигринський дав пораду футболістам Динамо після матчу у Лізі Європи.