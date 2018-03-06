Президент клубу з Першої ліги погасив борг Карпат Гудимі

Григорій Козловський

Президент винниківського Руха Григорій Козловський виплатив Володимиру Гудимі 70 тисяч доларів.

Про це повідомляє footballhub.

Деталі угоди стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, що раніше журналіст Ігор Бурбас повідомив, що борг Гудимі погасять не Карпати.

Зазначимо, що через борг у 70 тисяч доларів КДК ФФУ зняв із львівського клубу вже 9 очок.

Раніше повідомлялося, що Козловський побудує спортивний комплекс у Львові за 20 млн доларів.