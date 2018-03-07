На матчі Ворскла - Шахтар працюватиме Дердо. Інші суддівські призначення на 23-й тур

Стали відомі арбітри матчів 23-го туру Прем'єр-ліги.

9 березня, п'ятница

"Ворскла" - "Шахтар" - Олександр Дердо (Чорноморськ)

10 березня, субота

"Олександрія" - "Чорноморець" - Сергій Бойко (Київська область)

"Зірка" - "Сталь" - Іван Бондар (Київ)

11 березня, понеділок

"Маріуполь" - "Зоря" - Євген Арановський (Київ)

"Динамо" - "Верес" - Костянтин Труханов (Харків)

"Карпати" - "Олімпік" - Микола Балакін (Київська область)

Як відомо, напередодні Зірка й Олександрія не забили голів в останньому турі першого етапу УПЛ.