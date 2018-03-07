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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
276 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 13:58
На матчі Ворскла - Шахтар працюватиме Дердо. Інші суддівські призначення на 23-й тур
Стали відомі арбітри матчів 23-го туру Прем'єр-ліги.
9 березня, п'ятница
"Ворскла" - "Шахтар" - Олександр Дердо (Чорноморськ)
10 березня, субота
"Олександрія" - "Чорноморець" - Сергій Бойко (Київська область)
"Зірка" - "Сталь" - Іван Бондар (Київ)
11 березня, понеділок
"Маріуполь" - "Зоря" - Євген Арановський (Київ)
"Динамо" - "Верес" - Костянтин Труханов (Харків)
"Карпати" - "Олімпік" - Микола Балакін (Київська область)
Як відомо, напередодні Зірка й Олександрія не забили голів в останньому турі першого етапу УПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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