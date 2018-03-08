Гвардіола: У другому таймі ми забули про атаки та й навіть не грали у пас

Пеп Гвардіола/Манчестер Сіті

Манчестер Сіті опинився серед 8 найкращих команд Європи, проте у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Базеля, Олександр Зінченко та Ко діяли не найкращим чином.

Про це на післяматчевій прес-конференції розповів головний тренер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Ми щасливі, що вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, проте у другому таймі мої гравці забули про атаки і навіть не пасували один одному. Думаю, що другий тайм матчу можна назвати дуже поганим", - заявив Гвардіола.

"У матчах 1/4 фіналу все буде інакше - і рівень команд, і те, як вони гратимуть проти тебе. Тому нам слід бути готовими до того, щоб відігруватися, як ми робили у декількох недавніх іграх", - цитує тренера офіційний Twitter Манчестер Сіті.

Нагадаємо, господарі відкрили рахунок вже на 8-й хвилині, але доволі швидко Базель відігрався. Переможний гол швейцарці організували на 72-й хвилині.

Цікаво, що футболісти Ман Сіті у матчі проти Базеля зробили 972 передачі, тоді як швейцарці - 249.

Як повідомлялося, матч Ман Сіті - Базель став першим у Лізі чемпіонів для українця Олександра Зінченка.