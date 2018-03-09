Хавбека Динамо визнано найкращим гравцем перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Півзахисник Динамо Віктор Циганков став найкращим футболістом ігрового дня в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Талановитий українецьм виграв голосування із показником 60 відсотків голосів, випередивши Генріха Мхітаряна із Арсенала, Валона Бейріша з Зальцбурга та Марсело з Ліона.

Нагадаємо, у матчі проти Лаціо (2:2) Циганков спочатку відкрив рахунок, а потім допоміг Жуніору Мораесу зрівняти його.

Додамо, що у 2018 році Циганков взяв участь в усіх голах Динамо (5 голів і 3 результативні передачі).

Раніше Чемпіон розмістив відео шедеврального голу Циганкова п'ятою.