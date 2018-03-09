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834 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.03.2018 16:34
Хавбека Динамо визнано найкращим гравцем перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Півзахисник Динамо Віктор Циганков став найкращим футболістом ігрового дня в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Талановитий українецьм виграв голосування із показником 60 відсотків голосів, випередивши Генріха Мхітаряна із Арсенала, Валона Бейріша з Зальцбурга та Марсело з Ліона.
Нагадаємо, у матчі проти Лаціо (2:2) Циганков спочатку відкрив рахунок, а потім допоміг Жуніору Мораесу зрівняти його.
Додамо, що у 2018 році Циганков взяв участь в усіх голах Динамо (5 голів і 3 результативні передачі).
Раніше Чемпіон розмістив відео шедеврального голу Циганкова п'ятою.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій