Трансфер Бернарда в Інтер на межі зриву через фінансові апетити футболіста

Бернард

Півзахисник Шахтаря Бернард може не перейти в міланський Інтер через бажання отримувати зависоку зарплату.

Про це повідомляє Calciomercato.

Наразі сторони не можуть домовитись щодо зарплати 25-річного бразильця. Відомий агент Кіа Джурабчіан, який представляє інтереси Бернарда у переговорах з Інтером, вимагає для свого клієнта зарплату у 4 млн євро на рік.

Інтер начебто готовий платити бразильцю лише 2,5 млн євро. Крім цього, нерадзурі далеко не в захваті від того, що Джурабчіан вимагає для себе бонус у 6 млн євро в обмін на сприяння переходу Бернарда саме в міланський клуб.

Раніше повідомлялося, що представники Бернарда провели переговори з Інтером.