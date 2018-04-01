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58 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 16:40
Трансфер Бернарда в Інтер на межі зриву через фінансові апетити футболіста
|Бернард
Півзахисник Шахтаря Бернард може не перейти в міланський Інтер через бажання отримувати зависоку зарплату.
Про це повідомляє Calciomercato.
Наразі сторони не можуть домовитись щодо зарплати 25-річного бразильця. Відомий агент Кіа Джурабчіан, який представляє інтереси Бернарда у переговорах з Інтером, вимагає для свого клієнта зарплату у 4 млн євро на рік.
Інтер начебто готовий платити бразильцю лише 2,5 млн євро. Крім цього, нерадзурі далеко не в захваті від того, що Джурабчіан вимагає для себе бонус у 6 млн євро в обмін на сприяння переходу Бернарда саме в міланський клуб.
Раніше повідомлялося, що представники Бернарда провели переговори з Інтером.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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