Динамо перемогло Маріуполь, Шахтар грає з Зорею. Інші матчі 25 туру УПЛ





Київське Динамо в Маріуполі здолало місцевий клуб. Матч, на який так довго чекали господарі, подарував глядачам багато голів.

Варто відзначити неймовірний гол зльоту у виконанні Миколи Шапаренка, яким 19-річний гравець вивів Динамо вперед.

В іншому центральному поєдинку дня луганська Зоря прийматиме донецький Шахтар.

Нагадаємо, що на стадіоні в Маріуполі через візит Порошенка заглушили інтернет.

Чемпіонат України

25 тур

1 квітня

Маріуполь - Динамо 2:3 (1:0, 1:3)

Голи: 1:0 - 26 Тотовицький, 1:1 - 47 Бєсєдін, 1:2 - 65 Шапаренко, 1:3 - 72 Циганков, 2:3 - 78 Тотовицький

Маріуполь – Худжамов, Дава, Яворський, Насонов, Демірі, Болбат (Діденко, 75), Мішнєв, Тотовицький, Піхаленок, Чурко (Тищенко, 75), Дедечко (Ігнатенко, 79).

Динамо – Бойко, Шабанов, Бурда, Піварич, Кендзера, Гармаш (Шепелев, 77), Циганков, Буяльський, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46), Бєсєдін.

Попередження: Гармаш (58), Бурда (62), Дедечко (66), Бойко (90).

Зоря - Шахтар 19:30

Сталь - Олімпік 19:30

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