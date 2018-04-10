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228 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 11:16
Малиновський: Поки що у мене немає ніяких пропозицій
|Руслан Малиновський
Півзахисник бельгійського Генка Руслан Малиновський не має інших варіантів продовження кар'єри.
Про це повідомляє Команда №1.
"Я не знаю, що буде влітку, але поки у мене взагалі немає ніяких пропозицій. Мій контракт з Генком розрахований ще на три роки, і я роблю все, щоб сумлінно його виконувати", - запевнив гравець.
"У команди зараз дуже важливий період, і у мене просто немає часу думати про щось інше, крім як про потрапляння в єврокубки", - сказав Малиновський.
Нагадаємо, що Малиновський розповів, що завадило Україні забити більше голів Японії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій