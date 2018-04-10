Малиновський: Поки що у мене немає ніяких пропозицій

Руслан Малиновський

Півзахисник бельгійського Генка Руслан Малиновський не має інших варіантів продовження кар'єри.

Про це повідомляє Команда №1.

"Я не знаю, що буде влітку, але поки у мене взагалі немає ніяких пропозицій. Мій контракт з Генком розрахований ще на три роки, і я роблю все, щоб сумлінно його виконувати", - запевнив гравець.

"У команди зараз дуже важливий період, і у мене просто немає часу думати про щось інше, крім як про потрапляння в єврокубки", - сказав Малиновський.

Нагадаємо, що Малиновський розповів, що завадило Україні забити більше голів Японії.