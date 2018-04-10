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186 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 16:12
Тайсон: У мене є пропозиції з закордонних клубів
|Тайсон
Півзахисник Шахтаря Тайсон має пропоизції від неукраїнських клубів.
Про це повідомляє footboom.
"Так і є, але у мене контракт із Шахтарем. Цей клуб до мене добре ставиться. Тут я почуваюся, як удома. У ньому створено всі умови для якісної роботи. Хочу подякувати президенту і співробітникам Шахтаря за все те, що вони для нас роблять", - сказав бразилець.
"Розумію, як це непросто: виїхати з рідного Донецька, жити в іншому місті, а грати зовсім у третьому. При цьому продовжувати ставити високі завдання і не опускати планку", - додав Тайсон.
Нагадаємо, що в Шахтарі порівняли команди Луческу та Фонсеки.
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