Тайсон: У мене є пропозиції з закордонних клубів

Тайсон

Півзахисник Шахтаря Тайсон має пропоизції від неукраїнських клубів.

Про це повідомляє footboom.

"Так і є, але у мене контракт із Шахтарем. Цей клуб до мене добре ставиться. Тут я почуваюся, як удома. У ньому створено всі умови для якісної роботи. Хочу подякувати президенту і співробітникам Шахтаря за все те, що вони для нас роблять", - сказав бразилець.

"Розумію, як це непросто: виїхати з рідного Донецька, жити в іншому місті, а грати зовсім у третьому. При цьому продовжувати ставити високі завдання і не опускати планку", - додав Тайсон.

Нагадаємо, що в Шахтарі порівняли команди Луческу та Фонсеки.